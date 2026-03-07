Zum Inhalt springenBarrierefrei
DMAXStaffel 1Folge 1vom 07.03.2026
42 Min.Folge vom 07.03.2026Ab 12

Sanitäter kümmern sich in Block 22 um einen weiblichen Fan. Die Frau ist stark alkoholisiert und wirkt orientierungslos. In diesem Zustand stellt sie ein Sicherheitsrisiko dar. Darum wird sie aufgefordert, die Arena zu verlassen. Das gefällt der Lady überhaupt nicht. In Block 133 wurde eine Stadionbesucherin angepöbelt. Auch in diesem Fall greifen die Sicherheitskräfte ein. Und ein Fan ist auf seinem Sitz eingeschlafen. Als Ordner ihn wecken, reagiert der Mann aggressiv und wird gegenüber den Security-Mitarbeitern handgreiflich. Deshalb landet er in der Arrestzelle.

