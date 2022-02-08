Stalked: Dunkle Begierde
Folge vom 08.02.2022: Der Charmeur
44 Min.Folge vom 08.02.2022Ab 12
Die alleinerziehende Katie wohnt mit ihren Söhnen in Georgia und träumt davon, endlich den richtigen Partner zu treffen, der ihr Leben vollkommen macht. Als sie Todd Ray kennenlernt, scheint sich ihr Wunsch zu erfüllen. Todd ist charmant, eloquent und erfolgreicher Bauunternehmer. Die beiden werden ein Paar, doch schon wenige Monate später beginnt Todd sich zu verändern. Die zweifache Mutter sieht schnell, dass sie sich in ihrem Traummann getäuscht hat und beendet die Beziehung. Was dann kommt, gleicht einem Alptraum und zeigt Katie, zu welchen Taten ein Mensch voller Hass und Besessenheit fähig ist.
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Genre:Dokumentation, Mystery, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-5: Warner Bros. Discovery, Inc.