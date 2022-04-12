Stalked: Dunkle Begierde
Folge vom 12.04.2022: Täter & Opfer
44 Min.Folge vom 12.04.2022Ab 12
Nach ihrer Scheidung freut sich Cristi Pearson auf einen neuen Lebensabschnitt in Texarkana, Arkansas. Dort findet sie ein hübsches Haus, dessen Dachboden für ihre Söhne umgebaut werden soll. Handwerker Curtis Jones übernimmt den Job. Der Mann ist von Cristi so fasziniert, dass er, auch nach Beendigung der Baustelle, alles tut, um in ihrer Nähe zu sein. Die beiden werden ein Paar. Doch wenig später scheint Curtis wie ausgewechselt: Der einst aufmerksame, liebevolle Gentleman wird eiskalt, kontrollsüchtig und gewalttätig. Cristi beendet die Beziehung und bringt dadurch eine tödliche Lawine ins Rollen.
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Genre:Dokumentation, Mystery, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-5: Warner Bros. Discovery, Inc.