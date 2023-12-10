Begegnung mit der BefangenheitJetzt kostenlos streamen
Star Trek: Lower Decks
Folge 3: Begegnung mit der Befangenheit
23 Min.Folge vom 10.12.2023Ab 12
Tendi erhält einen Spezialauftrag von Dr. T'Ana und bittet Mariner um Hilfe. Auf der USS Cerritos versucht Rutherford, einem Geheimnis der Brückencrew auf die Spur zu kommen.
Genre:Animation, Science Fiction, Comedy, Abenteuer
