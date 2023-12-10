Zum Inhalt springenBarrierefrei
Star Trek: Lower Decks

Begegnung mit der Befangenheit

Comedy CentralStaffel 2Folge 3vom 10.12.2023
Folge 3: Begegnung mit der Befangenheit

23 Min.Folge vom 10.12.2023Ab 12

Tendi erhält einen Spezialauftrag von Dr. T'Ana und bittet Mariner um Hilfe. Auf der USS Cerritos versucht Rutherford, einem Geheimnis der Brückencrew auf die Spur zu kommen.

Comedy Central
