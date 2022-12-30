Zum Inhalt springenBarrierefrei
Stars in der Manege

Willkommen im Promi-Zirkus!

SAT.1Staffel 1Folge 1vom 30.12.2022
Willkommen im Promi-Zirkus!

137 Min.Folge vom 30.12.2022Ab 12

Akrobatik unter der Zirkuskuppel. Jonglieren in der Manege. Oder ein Tanz auf dem Drahtseil? Im renommierten Münchner Zirkus Krone stellen sich 16 Promis der großen Herausforderung: Wer wagt sich in schwindelerregender Höhe auf das Trapez? Wer verblüfft mit außergewöhnlicher Körperbeherrschung oder Zauberkunst? Wer entlockt dem Publikum ein herzhaftes Lachen? "Zirkusdirektor" Jörg Pilawa und "Zirkusdirektorin" Jana Ina Zarrella geben bei der Show den Takt an.

