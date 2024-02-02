Vier Promi-Pärchen präsentieren eine artistische MeisterleistungJetzt kostenlos streamen
Stars in der Manege
Folge 2: Vier Promi-Pärchen präsentieren eine artistische Meisterleistung
129 Min.Folge vom 02.02.2024Ab 12
Acht Promis stellen in der Manege ihr artistisches Können unter Beweis: Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis, Rebecca Mir und Massimo Sinato, Natascha Ochsenknecht und ihr Sohn Wilson Gonzalez sowie Sven und Melissa Hannawald. Diese bekommt tatkräftige Unterstützung von Zirkus-Profi René Casselly.
Stars in der Manege
Genre:Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
