Steel Buddies Spezial: Neues aus dem geheimen Archiv
Folge vom 22.05.2021: Teil 1
45 Min.Folge vom 22.05.2021Ab 12
Tausende Stunden Drehmaterial und jede Menge Outtakes: Bei Popcorn und Bier lassen Michael Manousakis und seine Truppe besondere Glanzmomente der letzten Jahre noch einmal Revue passieren. Ganz gleich, ob Günthers Spezialrezept bei Erkältung, Klotzki hat den Fuß kaputt - dank Tanzeinlage auf der Weihnachtsfeier - oder die legendäre Personalakquise von Verkaufstalent Julie bei einer Flugshow in Florida: In dieser Sonderepisode aus dem Geheimarchiv kommt die ganze schmutzige Wahrheit ans Licht!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Auto, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.