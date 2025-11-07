Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte
Folge 5: Freundschaft Plus
45 Min.Ab 12
Michael Manousakis, Chef von Morlock Motors, hat einen Exklusivvertrag mit der US Army. Er kauft ausgemusterte Militärartikel - von Autos bis hin zu Bekleidung. Auf seinem Firmengelände im Westerwald lagert ein riesiger Fundus an militärischer Ausrüstung, die er verkaufen möchte.
Genre:Dokumentation, Auto, Reality
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH