Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Dachschaden

Kabel EinsStaffel 9Folge 12
Dachschaden

DachschadenJetzt kostenlos streamen

Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Folge 12: Dachschaden

44 Min.Ab 12

Michael Manousakis, Chef von Morlock Motors, hat einen Exklusivvertrag mit der US Army. Er kauft ausgemusterte Militärartikel - von Autos bis hin zu Bekleidung. Auf seinem Firmengelände im Westerwald lagert ein riesiger Fundus an militärischer Ausrüstung, die er verkaufen möchte.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte
Kabel Eins
Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Alle 11 Staffeln und Folgen