Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte
Folge vom 06.10.2014: Ein Army-Truck für Mutti
45 Min.Folge vom 06.10.2014Ab 12
Die Jungs von „Morlock Motors“ bekommen in dieser Episode Besuch von der Polizei. Einige Schrauber haben sich nicht an die Regeln gehalten, und Chef Michael Manousakis muss um die Existenz seiner Firma kämpfen. Dabei bastelt der Mechanik-Experte gerade an einem Traumauto und funktioniert einen US-Monster-Truck zum Familien-Van um. Unmöglich? Nicht für den Schrauber-King! Und als hätten die „Steel Buddies“ nicht genug Stress, rollt obendrein auch noch die nächste Lieferung der amerikanischen Streitkräfte auf den Hof.
Genre:Dokumentation, Auto, Reality
