Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte
Folge vom 13.12.2022: Der Olivenbomber
45 Min.Folge vom 13.12.2022Ab 12
Beharrlichkeit zahlt sich aus! Für Michael Manousakis geht beim Finale der 10. Staffel ein Traum in Erfüllung. Der Militärfahrzeughändler aus dem Westerwald hebt mit seiner restaurierten DC-3 in Richtung Griechenland ab. Der passionierte Hobby-Pilot umrundet mit dem betagten Flieger der Douglas Aircraft Company die Akropolis. Danach besucht Michael seine Familie und eine alte Olivenmühle. Den Hinflug hat der „Rosinenbomber“ also geschafft. Aber bringt die voll beladene Propellermaschine den Ober-“Steel Buddy“ auch wieder heil zurück nach Deutschland?
Genre:Dokumentation, Auto, Reality
Altersfreigabe:
12
