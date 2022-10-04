Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte
Folge vom 04.10.2022: Sauber verladen
44 Min.Folge vom 04.10.2022Ab 12
Michael Manousakis hat einen russischen Helikopter verkauft. Sein Kumpel Roland möchte den Hubschrauber als Blickfang auf dem Garagendach seiner Firma platzieren. Die „Steel Buddies“ sollen das Vehikel auf die richtige Position hieven. Ingo hat sich ebenfalls einen Traum erfüllt. Aber bevor er mit seinem Amphibienfahrzeug losfahren kann, gilt es noch einige Hürden zu meistern. Der Abtransport des stählernen Monstrums stellt eine echte Herausforderung dar. Und Jessica erwartet auf dem Firmenhof von „Morlock Motors“ in Peterslahr ihren ersten Kunden.
Genre:Dokumentation, Auto, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.