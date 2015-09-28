Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Undercover Tank Guerilla

DMAXFolge vom 28.09.2015
Undercover Tank Guerilla

Undercover Tank GuerillaJetzt kostenlos streamen

Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Folge vom 28.09.2015: Undercover Tank Guerilla

45 Min.Folge vom 28.09.2015Ab 12

Michael Manousakis hat eine seiner berüchtigten Ideen ausgeheckt: Der Boss von „Morlock Motors“ will mit seiner Antonov AN - 2 den Atlantik überqueren und das Flugzeug in den USA gegen eine Cessna O2 eintauschen. Doch der Militärflieger wurde nicht für Langstreckenflüge gebaut und kann nicht genügend Treibstoff aufnehmen, um die gewaltige Distanz zu bewältigen. Deshalb bauen die Profi-Mechaniker Zusatztanks ein. Wie wirkt sich das auf das Flugverhalten der Maschine aus? Michael Manousakis hebt mit 747-Pilot Martin in die Luft ab, um den Umbau zu testen.

Alle verfügbaren Folgen