Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte
Folge vom 02.05.2016: Eine Landung im Stoppelfeld
44 Min.Folge vom 02.05.2016Ab 12
Michael Manousakis und Tony „Air“ haben es geschafft und mit ihrer altersschwachen Antonov AN-2 den Atlantik überquert. Doch in den USA muss der betagte Flieger noch einige Male in die Luft abheben, damit der Ober-„Steel Buddy“ vor Ort seine geplanten Deals abwickeln kann. Zunächst präsentiert das Duo den Doppeldecker bei einer Airshow in Lancaster und anschließend geht es direkt weiter nach Virginia. Nach der Devise „runter kommen sie immer!“ wartet dort eine Landung im Stoppelfeld auf die Abenteurer.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Auto, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.