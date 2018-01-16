Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte
Folge vom 16.01.2018: School's out!
45 Min.Folge vom 16.01.2018Ab 6
Gekauft wie nicht gesehen: Michael Manousakis hat in Nashville drei ausrangierte Schulbusse erworben. Aber sind die Oldtimer noch fahrtauglich? Außerdem stehen die Vehikel im US-Bundesstaat Tennessee in drei verschiedenen Lagern und verschifft werden sie im 870 Kilometer entfernten Hafen von Savannah. Um die Neueinkäufe dorthin zu verfrachten, bleiben Michael nur 24 Stunden. Das ist Stress pur! Denn wenn die Busse zu spät am Ziel ankommen, droht dem Chef von „Morlock Motors“ wegen weiterer Ausgaben ein Verlustgeschäft.
Genre:Dokumentation, Auto, Reality
