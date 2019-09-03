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Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Bulli do Brasil

DMAXFolge vom 03.09.2019
Bulli do Brasil

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Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Folge vom 03.09.2019: Bulli do Brasil

45 Min.Folge vom 03.09.2019Ab 12

Von Russland bis in die Vereinigten Staaten: Wenn Michael Manousakis ein profitables Geschäft wittert, hält ihn nichts mehr im Westerwald. Und in dieser Folge verschlägt es den Ober-“Steel Buddy“ an den Zuckerhut. Denn der Chef von „Morlock Motors“ hat in Brasilien zwanzig VW T1 Bullis an der Angel. In Deutschland kann man mit gut erhaltenen Exemplaren hohe fünfstellige Beträge erzielen. Aber Michael hat die Fahrzeuge „blind“ geordert - ohne eine vorherige Besichtigung. Auf dem Business-Trip nach Südamerika schlägt nun die Stunde der Wahrheit.

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