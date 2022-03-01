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Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Immer auf die Kleinen

DMAXFolge vom 01.03.2022
Immer auf die Kleinen

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Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Folge vom 01.03.2022: Immer auf die Kleinen

44 Min.Folge vom 01.03.2022Ab 12

Ein Kunde interessiert sich in Peterslahr für einen gekürzten Humvee. Das Vehikel hatte „Steel Buddy“ Michael Manousakis eigentlich für seine Tochter Karla modifiziert. Gibt der Fahrzeughändler den Wagen trotzdem her? Und im US-Bundesstaat Idaho will sich der Firmenboss von „Morlock Motors“ einen lang gehegten Traum erfüllen. Dort steht eine Grumman HU-16 Albatross zum Verkauf. Diesem zweimotorigen Wasserflugzeug jagt Michael schon lange hinterher, das Modell steht auf seiner Wunschliste ganz weit oben. Die Maschine befindet sich angeblich in gutem Zustand.

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