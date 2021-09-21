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Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Der Chaos-Konvoi

DMAXFolge vom 21.09.2021
Der Chaos-Konvoi

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Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Folge vom 21.09.2021: Der Chaos-Konvoi

44 Min.Folge vom 21.09.2021Ab 12

Im Konvoi in den Westerwald: Die „Steel Buddies“ wollen neun US-Militärfahrzeuge nach Peterslahr überführen. Das ambitionierte Vorhaben ruft in dieser Folge die gesamte Belegschaft von „Morlock Motors“ auf den Plan. Und Probleme sind auf der rund 200 Kilometer langen Strecke vorprogrammiert. Denn die bis zu 70 Jahre alten Oldtimer wurden zwar exzellent gepflegt, aber nach mehreren Dekaden Standzeit müssen die Mechanik-Experten unterwegs mit Verschleißerscheinungen rechnen. Die Profi-Schrauber stürzen sich auf der Landstraße in ein gewagtes Abenteuer.

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