Steel Buddies Unboxing 2: Michael packt aus!
Folge vom 20.02.2021: Teil 1
45 Min.Folge vom 20.02.2021Ab 12
Samstagmorgen, in einer beschaulichen Ortschaft irgendwo im Westerwald: Per Helikopter-Express finden über ein Dutzend Pakete den Weg nach Peterslahr. Ziel der Aktion? Der TV-Sender DMAX hat den „Steel Buddies“ ein Sammelsurium an mehr oder weniger brauchbaren Testprodukten geschickt. Ob es sich dabei um technische Highlights, spaßiges Männerspielzeug oder nutzlosen Schrott für die Tonne handelt, sollen die Spezialisten um Firmenchef Michael Manousakis im Praxistest selbst herausfinden...
