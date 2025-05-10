Zum Inhalt springenBarrierefrei
Steffinger: Balkan Tour

xploreStaffel 1Folge 2
Folge 2: Kroatien und Bosnien - Zwischen menschlichem Wahnsinn und natürlicher Schönheit

29 Min.Ab 12

An der kroatisch-bosnischen Grenze wird man mit wunderschöner Landschaft und dem Jugoslawien-Krieg konfrontiert.

