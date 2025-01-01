Stichtag
Folge 7: Wir sind am Arsch
Als Emi ihre Tanzkarriere wieder ins Laufen bringen will, muss sie feststellen, dass Aleks sie nicht nur betrogen, sondern auch noch bestohlen hat. Aleks versucht währenddessen mit Ayla und Ennes, Alis Koks zu verticken. Doch bei dem Deal läuft nicht alles nach Plan und droht für die Drei ein übles Ende zu nehmen - vor allem, weil Ayla, die sich nicht mehr unter Kontrolle hat, alle in Gefahr bringt. Die Drei trennen sich im Streit. Ennes flieht zu Laura und die beiden sprechen zum ersten Mal Klartext, während Emi Aleks ernsthafte Konsequenzen aufzeigt. Samira wird indessen von Marco versetzt und macht auf dessen Laptop eine schockierende Entdeckung.
