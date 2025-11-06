Stimmen im Kopf - Stranger Crimes
Folge vom 06.11.2025: Jack Unterweger
61 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 12
Das Cecil Hotel in L.A. beherbergte einst zwei Männer, deren Biografien kaum unterschiedlicher sein könnten: Richard Ramirez, der „Night Stalker“, wächst in Armut auf, lebt im Drogenrausch und verbreitet in den 1980ern blanke Angst mit seinen grausamen Taten. Jahre später logiert hier Jack Unterweger: gefeierter Schriftsteller aus Österreich, charmant, kultiviert, umschwärmt – und doch ein eiskalter Serienmörder, der sein Doppelleben geschickt verschleiert. Rohe Brutalität auf der einen, raffinierte Täuschung auf der anderen Seite – und beide finden im berüchtigten Cecil Hotel ihren Zufluchtsort. Zufall oder dunkles Schicksal?
