Staffel 1Folge 2vom 10.01.2026
Folge 2Jetzt kostenlos streamen
STOP! Border Control Cuba
Folge 2: Folge 2
24 Min.Folge vom 10.01.2026Ab 12
In der Sendung kämpfen Grenzbeamte am Flughafen unermüdlich gegen Schmuggel, illegale Reisende und verbotene Waren. Die Serie zeigt ihren sehr fordernden Alltag bei der Inspektion von Ladungen und der Sicherung der Grenzen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
STOP! Border Control Cuba
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sport1