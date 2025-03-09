Storage Hunters
Folge 7: Alte Bekannte
21 Min.Folge vom 09.03.2025Ab 12
In ihrer alten Heimat Boston treten Brandon und Lori in Konkurrenz zu einem ehemaligen Schützling von Brandon. Zwischen den beiden kommt keine Wiedersehensfreude auf. Einige Käufer entrüsten sich, als der Inhalt eines Lagers zutage kommt.
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Storage Hunters
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Sammlerstücke
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Sport1