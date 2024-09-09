Im Zoo/Im Zug/Kekse backenJetzt kostenlos streamen
Story Zoo
Folge 1: Im Zoo/Im Zug/Kekse backen
32 Min.Folge vom 09.09.2024
Toby und Pepper dürfen zu den Eisbären im Zoo und der Nichte von Bär Bax, die im Zoo lebt, ein Geschenk bringen. Es ist ein bisschen schwierig, die Eisbären unter den ganzen Tieren zu finden. Toby und Pepper reisen mit dem Zug. Der Schaffner kommt, um die Tickets zu kontrollieren. Aber Pepper hat ihr Ticket verloren… Toby und Pepper backen Kekse. Aber weiss Toby wirklich, wie man Kekse backt?
Copyrights:© 2024 StoryZoo B.V. All rights reserved