StoryZoo Abenteuer - Weltall
Folge 2: Sonnensystem/Mars
23 Min.Folge vom 09.09.2024
Toby, Bax und Pepper betrachten das gesamte Sonnensystem aus dem Weltraum. Sie erfahren, wie es entstanden ist und lerne spannende Sachen über Planeten. Toby, Bax und Pepper betrachten den Planeten Mars aus dem Weltraum. Warum hat der Planet diesen Namen und welche hat er eigentlich?
