StoryZoo Abenteuer - Weltall
Folge 3: Sonne/Rakete
23 Min.Folge vom 09.09.2024
Toby, Bax und Pepper betrachten die Sonne aus dem Weltraum. Sie entdecken, wie gross die Sonne tatsächlich ist. Und wie wird die Sonne so heiss? Toby, Bax und Pepper fliegen mit ihrer Rakete ins All. Doch wie funktioniert eigentlich eine Rakete? Und kann eine Rakete überhaupt fliegen?
