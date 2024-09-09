StoryZoo Abenteuer - Weltall
Folge 5: Meteorit/Satelliten
23 Min.Folge vom 09.09.2024
Toby, Bax und Pepper fliegen mit ihrer Rakete ins All. Neben Sternen und Planeten gibt es auch jede Menge Flesbrocken, die im Weltraum schweben und es gibt viel zu entdecken. Toby, Bax und Pepper treffen während ihrer Weltraumreise auf einen Satelliten. Sie erfahren, wie er funktioniert und wozu Satelliten dienen.
StoryZoo Abenteuer - Weltall
Genre:Kinder
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 2024 StoryZoo B.V. All rights reserved