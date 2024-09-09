Zum Inhalt springenBarrierefrei
StoryZoo Abenteuer - Weltall

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 5vom 09.09.2024
23 Min.Folge vom 09.09.2024

Toby, Bax und Pepper fliegen mit ihrer Rakete ins All. Neben Sternen und Planeten gibt es auch jede Menge Flesbrocken, die im Weltraum schweben und es gibt viel zu entdecken. Toby, Bax und Pepper treffen während ihrer Weltraumreise auf einen Satelliten. Sie erfahren, wie er funktioniert und wozu Satelliten dienen.

StoryZoo & Friends
