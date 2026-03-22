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Strangest Things

Strangest Things - Folge 14

WELTFolge vom 22.03.2026
Strangest Things - Folge 14

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Strangest Things

Folge vom 22.03.2026: Strangest Things - Folge 14

44 Min.Folge vom 22.03.2026Ab 6

In einem Museum in Minnesota befindet sich eine an einem hölzernen Arm hängende Metallkuppel. Konnte diese altertümliche Konstruktion tatsächlich die menschliche Intelligenz messen? Im Jahr 1992 entdecken Archäologen eine kunstvoll bemalte, goldene Maske in einem peruanischen Grab. Handelt es sich bei der noch heute leuchtend roten Farbe auf dem Relikt tatsächlich um menschliches Blut? Und wie steht ein zerkratztes Keramikgefäß aus dem antiken Griechenland in Verbindung mit alter Hexerei?

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