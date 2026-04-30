Strip the Cosmos: Leben auf dem MarsJetzt kostenlos streamen
Strip the Cosmos
Folge vom 30.04.2026: Strip the Cosmos: Leben auf dem Mars
48 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 6
Mehr als 40 Raumsonden sind inzwischen zum Mars geflogen, um unseren kosmischen Nachbarn besser kennenzulernen. In dieser Mission ist auch der neue NASA-Rover Perseverance seit dem 30. Juli 2020 unterwegs. Wissenschaftler erhoffen sich vom SUV-großen Roboterfahrzeug Hinweise, um die wohl brennendste Frage rund um den Mars zu beantworten: Gab es Leben auf dem erdähnlichen Planeten? Seine wüstenartige Beschaffenheit lässt daran zweifeln. Könnte der Mars dennoch von Menschen besiedelt werden?
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Genre:Wissenschaft
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 4: welt