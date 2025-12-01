Stromberg
Folge 5: Die Konferenz
27 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 6
Stromberg wird Papa! Kaum hat sich Nachwuchs angekündigt, sägt Herr Becker wieder an Strombergs neu gewonnenem Chefsessel und will seinen alten Posten zurück. Auf der Jahreskonferenz versucht Stromberg, sich weiter zu profilieren, um das zu verhindern. Ulf versucht hingegen, den Frust über seine Zeugungsunfähigkeit mit massenweise Arbeit zu vergessen.
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Stromberg
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2004
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Banijay Rights Limited
Enthält Produktplatzierungen