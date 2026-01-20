Julius' Nichte Kira kommtJetzt ohne Werbung streamen
Sturm der Liebe
Folge 10: Julius' Nichte Kira kommt
50 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Marlene ist versehentlich Doris' heilige Madonna aus der Hand gefallen. Nun ist die Figur beschädigt und Konstantin versucht, vor seiner Mutter die Schuld auf sich zu nehmen. Doch dann gibt Marlene zu, dass ihr das Malheur passiert ist - mit Folgen. Der arbeitslose Julius versucht sich derweil als Autor, findet jedoch keine Muße zum Schreiben.
