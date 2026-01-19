Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 117vom 19.01.2026
50 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12

Nils hofft auf ein romantisches Date mit Sabrina. Dabei ahnt er nicht, dass sie den Abend bereits mit einem anderen Mann verbringt. Währenddessen möchte Veit sein Verhalten Marlene gegenüber wiedergutmachen. Er unterbreitet seiner Tochter deshalb ein überraschendes Angebot. Und Kira hadert weiterhin mit ihren Gefühlen für Martin und Xaver.

