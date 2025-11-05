Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sturm der Liebe

Das ominöse Bild

SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 119vom 05.11.2025
Das ominöse Bild

Sturm der Liebe

Folge 119: Das ominöse Bild

49 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 12

Konstantin ist überrascht, als er am "Fürstenhof" auf seinen alten Freund Thiago trifft. Dieser schildert ihm daraufhin seine haarsträubende Geschichte. Xaver kann Kiras Seitensprung nicht vergessen. Gemeinsam mit Nils überlegt er, wie er mit der Situation umgehen soll. Auch Marlene muss sich über ihre Gefühle klarwerden. Denn obwohl sie vorgibt, mit Michael glücklich zu sein, denkt sie nach wie vor an Konstantin.

