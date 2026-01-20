Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Sturm der Liebe

Die Situation eskaliert

SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 120vom 20.01.2026
Joyn+
Die Situation eskaliert

Die Situation eskaliertJetzt ohne Werbung streamen

Sturm der Liebe

Folge 120: Die Situation eskaliert

49 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12

Kira will ihrer Liebe zu Martin eine Chance geben und trennt sich von Xaver. Doch ihrem Glück steht nach wie vor Martins Priesteramt im Wege. Thiago überlegt währenddessen fieberhaft, wie er zu Geld kommen und schnellstmöglich untertauchen kann. Als er ein interessantes Gespräch belauscht, fasst er einen riskanten Entschluss.

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Sturm der Liebe
SAT.1 emotions
Sturm der Liebe

Sturm der Liebe

Alle 1 Staffeln und Folgen