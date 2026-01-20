Sturm der Liebe
Folge 121: Entführt
48 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Thiagos Plan gerät völlig außer Kontrolle. Als Marlene und Veit ihn auf frischer Tat ertappen, entführt er die beiden kurzerhand und fordert Lösegeld. Doch bevor Veit die Summe beschaffen kann, verschlechtert sich sein Gesundheitszustand dramatisch. In der Zwischenzeit bereitet Nils eine romantische Überraschung für Sabrina vor.
Alle Staffeln im Überblick
Sturm der Liebe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-8: Bavaria Media GmbH