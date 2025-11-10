Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sturm der Liebe

Kuss aus Erleichterung

SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 124vom 10.11.2025
Kuss aus Erleichterung

Sturm der Liebe

Folge 124: Kuss aus Erleichterung

49 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12

Während Veit mit seiner Schusswunde zu kämpfen hat, werden Marlene und Konstantin weiterhin von Javier bedroht. Konstantin kann den Verbrecher schließlich in die Flucht schlagen. Aus Erleichterung kommen er und Marlene einander wieder näher. Charlotte kann sich ihre heftigen Entzugserscheinungen nicht erklären. Ein Besuch beim Arzt soll Licht ins Dunkel bringen.

