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Sturm der Liebe

Werners Verdacht

SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 125vom 20.01.2026
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Sturm der Liebe

Folge 125: Werners Verdacht

48 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12

Xaver leidet unter Liebeskummer, weil er Kira einfach nicht vergessen kann. Völlig verzweifelt wendet er sich deshalb an seinen Freund Nils. Unterdessen setzt Veit alles daran, Thiago ausfindig zu machen. Dabei ahnt er nicht, dass sich dieser im "Fürstenhof" versteckt hält. Derweil gerät Doris unter Verdacht, Charlottes Medikamente manipuliert zu haben.

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