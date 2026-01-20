Marlene ist in GefahrJetzt ohne Werbung streamen
Sturm der Liebe
Folge 13: Marlene ist in Gefahr
50 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Marlene lehnt eine Operation an ihrem Bein weiterhin strikt ab. Obwohl sie sich für ihre Behinderung schämt, will sie kein Risiko eingehen. Als sie an einem Badesee auf Konstantin trifft, fordert sie ihn kurzerhand zu einem Wettschwimmen heraus ...
Alle Staffeln im Überblick
Sturm der Liebe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH