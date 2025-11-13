Sturm der Liebe
Folge 130: Mysteriöse Botschaft
50 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 12
Kira hofft, endlich offiziell zu ihrer Beziehung mit Martin stehen zu können. Doch dieser hängt nach wie vor an seinem Priesteramt. Derweil stellt Natascha Veit eine hinterhältige Falle, indem sie ihn geschickt eine Lüge glauben lässt. Und Marlene stößt auf die bewusstlose Charlotte, die eine mysteriöse Botschaft hinterlassen hat.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH