Sturm der Liebe
Folge 131: Angst um Charlotte
49 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 12
Charlottes Zustand verschlechtert sich dramatisch, sodass die Ärzte sie ins künstliche Koma versetzen. Julius macht sich deshalb große Vorwürfe. Doris hingegen setzt alles daran, ihre Tat zu vertuschen. Unterdessen steht Martin öffentlich zu seiner Beziehung zu Kira. Können die beiden nun endlich miteinander glücklich werden?
