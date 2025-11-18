Die Zwangsversteigerung droht!Jetzt ohne Werbung streamen
Sturm der Liebe
Folge 137: Die Zwangsversteigerung droht!
48 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 12
Charlotte vertraut Marlene und Julius ein Geheimnis an, das beiden das Blut in den Adern gefrieren lässt: Doris hat versucht, sie umzubringen! Alfons unterläuft unterdessen bei der Überweisung der Kreditrate für sein Haus ein Fehler, der äußerst unangenehme Folgen hat. Außerdem findet Martin heraus, dass Kira schwanger ist.
