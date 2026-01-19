Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sturm der Liebe

SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 139vom 19.01.2026
Folge 139: Von wem ist Kira schwanger?

49 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12

Martin ist überglücklich, nachdem er von Kiras Schwangerschaft erfahren hat. Kira bringt es nicht übers Herz, ihm zu erzählen, dass er nicht der Vater ist. Natascha bringt Marlene in eine unangenehme Situation, indem sie sich als Betreiberin ihres Schmuckladens ausgibt. Werner ahnt unterdessen, dass seine Gattin Doris die Schuld dafür trägt, dass den Sonnbichlers die Zwangsversteigerung ihres Zuhauses bevorsteht.

