Alfons und Hildegard kämpfen um?Jetzt ohne Werbung streamen
Sturm der Liebe
Folge 143: Alfons und Hildegard kämpfen um?
49 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Alfons und Hildegard Sonnbichler können die Versteigerung ihres Wohnhauses nicht mehr abwenden. Werner würde den beiden gerne aus der Patsche helfen, doch ihm sind die Hände gebunden. Doris dagegen hat keinerlei Mitleid mit dem Ehepaar.
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Sturm der Liebe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-8: Bavaria Media GmbH