Sturm der Liebe

Der Spuk muss getestet werden

SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 145vom 20.01.2026
Der Spuk muss getestet werden

Sturm der Liebe

Folge 145: Der Spuk muss getestet werden

48 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12

Martin will, dass Kira sich endgültig zwischen ihm und Xaver entscheidet. Deshalb verschweigt er ihr ein Stellenagebot als Religionslehrer in Bad Tölz. Marie und Hendrik prüfen unterdessen, ob ihr Plan funktioniert, den Verkauf des Sonnbichler-Hauses zu verhindern. Sie gaukeln Julius die Lüge von dem Fluch des alten Fichtners vor und dieser fällt prompt darauf herein. Alfons und seine Frau schöpfen dadurch neue Hoffnung - bis Doris davon erfährt ...

