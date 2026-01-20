Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sturm der Liebe

Xavers neue Chance

SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 146vom 20.01.2026
Sturm der Liebe

Folge 146: Xavers neue Chance

49 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12

Kira ist wütend auf Martin, weil er ihr nicht von seinem Stellenangebot als Religionslehrer in Bad Tölz erzählt hat. Xaver wittert nun seine Chance, sich ihr erneut anzunähern. Unterdessen gelingt es Marie und Hendrik, einen Kaufinteressenten des Sonnbichler-Hauses abzuwimmeln. Doris kommt mit ihrer Niederlage nicht zurecht und rast vor Wut. Marlene liefert sich derweil mit Konstantin eine Schneeballschlacht - und steckt erneut im Gefühlschaos.

SAT.1 emotions
