SAT.1 emotions Folge 147 vom 25.11.2025
Folge 147: Wer ist hier schwanger?

50 Min. Ab 12

Nils wartet in der Nacht vergeblich auf Sabrina und vermutet, dass sie bei Damian im Hotel ist. Natascha bittet derweil ihre Tochter darum, einen Schwangerschaftstest für sie zu kaufen. Als Konstantin den Test sieht, vermutet er, dass Marlene ein Kind erwartet. Sofort erzählt er ihrem Partner Michael davon und macht ihm falsche Hoffnungen. Doris stellt auf stur und weigert sich, den Sonnbichlers ihr Haus zurückzuverkaufen.

