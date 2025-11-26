Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Sturm der Liebe

Hausparty

SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 148vom 26.11.2025
Joyn Plus
Hausparty

HauspartyJetzt ohne Werbung streamen

Sturm der Liebe

Folge 148: Hausparty

49 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 12

Doris lässt sich breitschlagen und verkauft den Sonnbichlers ihr Haus zurück. Das Ehepaar kann sein Glück kaum fassen und lädt deshalb den halben "Fürstenhof" zu sich nach Hause ein. Nils distanziert sich unterdessen von Sabrina. Er scheint der letzten gemeinsam verbrachten Nacht mehr Bedeutung zuzumessen als sie.

Alle Staffeln im Überblick

Sturm der Liebe
SAT.1 emotions
Sturm der Liebe

Sturm der Liebe

Alle 2 Staffeln und Folgen