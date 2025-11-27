Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sturm der Liebe

SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 150vom 27.11.2025
Folge 150: Eine neue Spur

50 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 12

André findet einen Beweis dafür, dass Doris Charlotte mit Drogen aus dem Verkehr ziehen wollte. Doris ist ebenfalls bei dem Neurologen Dr. Drescher in Behandlung und hat sich von ihm Morphalin verschreiben lassen. Offenbar wollte sie mit der Substanz Charlotte nach dem Leben trachten. Marlene hat ihrer Mutter derweil immer noch nicht verziehen, dass sie Veit einst nach Marokko verbannt hat.

