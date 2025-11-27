Sturm der Liebe
Folge 150: Eine neue Spur
50 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 12
André findet einen Beweis dafür, dass Doris Charlotte mit Drogen aus dem Verkehr ziehen wollte. Doris ist ebenfalls bei dem Neurologen Dr. Drescher in Behandlung und hat sich von ihm Morphalin verschreiben lassen. Offenbar wollte sie mit der Substanz Charlotte nach dem Leben trachten. Marlene hat ihrer Mutter derweil immer noch nicht verziehen, dass sie Veit einst nach Marokko verbannt hat.
Alle Staffeln im Überblick
Sturm der Liebe
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH