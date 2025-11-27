Sturm der Liebe
Folge 151: Kira bricht zusammen
49 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 12
Charlotte findet heraus, dass Doris von Dr. Drescher Morphalin gestohlen hat, um sie damit umzubringen. Marlene kehrt unterdessen geknickt von der Schmuckmesse zurück. Leider konnten ihre Produkte nicht die Aufmerksamkeit erregen, die sie sich gewünscht hätte.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH